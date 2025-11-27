Cyclone Alert: सावधान! आ रहा एक और चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

संक्षेप: Cyclone Alert: चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव में तमिलनाडु के उत्तरी जिलों और उत्तरी तटीय जिलों के साथ-साथ कावेरी डेल्टा और आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में अगले 2-3 दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है।

Cyclone Alert, Cyclone Ditwah: चक्रवाती तूफान सेनयार के कमजोर होने के बाद बंगाल की खाड़ी में एक और नया तूफान दस्तक दे रहा है। यह तूफान दितवाह है। इसके चलते मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी आदि के तटीय जिलों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र के गुरुवार को चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित होने से तमिलनाडु के उत्तरी और अन्य भागों, आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यह रहने वाले लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है।

मौसम विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर बना दबाव दोपहर तक हंबनटोटा (श्रीलंका) से लगभग 150 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व और बट्टीकालोआ (श्रीलंका) से 190 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था। इसके बाद यह चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढेगा। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव में तमिलनाडु के उत्तरी जिलों और उत्तरी तटीय जिलों के साथ-साथ कावेरी डेल्टा और कुछ दक्षिणी जिलों में अगले 2-3 दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने पहले ही चेन्नई और इसके पड़ोसी जिलों जैसे तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अगले दो दिनों तक 20 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच, चेन्नई, कडलोर, नागपट्टिनम, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुडुचेरी और कराईकल बंदरगाहों के लिए चेतावनी चार जारी की गयी है। वहीं, पांबन और तूतीकोरिन बंदरगाहों के लिए भी चेतावनी तीन जारी की गयी है।