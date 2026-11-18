Cyclone Alert: दस्तक देने जा रहा चक्रवाती तूफान अकवान, कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश; 110 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
Cyclone Alert: चक्रवाती तूफान अकवान 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार कर सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं, मूसलाधार बारिश भी होगी।
Cyclone Alert, Akvan Toofan: एक और चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में बना प्रचंड चक्रवाती तूफान अकवान 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार कर सकता है। इस दौरान हवा की स्पीड 90-110 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इसकी वजह से 19-20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, ओडिशा में बहुत भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बरसात होगी।
दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो 18-22 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 18-24 नवंबर के दौरान केरल, माहे और रायलसीमा में, 22-24 नवंबर के दौरान लक्षद्वीप में, 24 नवंबर को तटीय कर्नाटक में, 23-24 नवंबर के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 21-24 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 19-21 नवंबर के दौरान तेलंगाना में कुछ जगहों पर बरसात होगी। 23-24 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 18-20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में काफी व्यापक बारिश होगी। 19-20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
इसके अलावा, 21-22 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है। 21 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो 21-22 नवंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 20-23 नवंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 22-22 नवंबर के दौरान विदर्भ, 19 नवंबर और 22-24 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 20-21 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाकों में या व्यापक रूप से बरसात होगी। 20-21 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 21 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 21-22 नवंबर को पू्र्वी मध्य प्रदेश में और 20-21 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होगी।
अंडमान और निकोबार में बारिश का अलर्ट
इसके अलावा, पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो 18 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 19-21 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 20-21 नवंबर के दौरान झारखंड और 19-20 नवंबर के दौरान ओडिशा में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बरसात होगी। 19-24 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 21-23 नवंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 18 नवंबर और 22-24 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 19 नवंबर और 22-23 नवंबर के दौरान झारखंड, 21-22 नवंबर के दौरान बिहार, 18 नवंबर और 21-23 नवंबर के दौरान ओडिशा में बरसात होगी। इसके अलावा, 19-20 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 20 नवंबर को झारखंड में बारिश होगी।
असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा में बारिश की चेतावनी
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 नवंबर को, 21-24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, 18-24 नवंबर के दौरान असम, मेघालय, 18-29 नवंबर और 22-24 नवंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। 20-21 नवंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बड़े इलाके में बरसात का अलर्ट है। 20-21 नवंबर के दौरान असम, मेघालय, 18-21 नवंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आंधी तूफान, बिजली गिरने वाली है। इसके अलावा, उत्तर भारत में ठंड की दस्तक होने लगी है। इसकी वजह से 19-22 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने वाला है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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