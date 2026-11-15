आ रहा है एक और भयंकर चक्रवात 'अक्वान', होगी मूसलाधार बारिश; कहां मचाएगा तबाही

Cyclone Akwan: मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में एक महीने के अंदर ही तीसरा चक्रवात बन रहा है। सोमवार को ही कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो सकता है।

Cyclone Akwan: महीने भर के अंदर ही अब तीसरे चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया गाय है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने वाला है। इसके चक्रवाती तूफान 'अक्वान' में तब्दील होने के आासार है। मौसम विभाग ने रविवार सुबह जारी विशेष बुलेटिन में बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है।

IMD के मुताबिक यह आज सुबह 5:30 बजे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में केंद्रित था। यह अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 700 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, तमिलनाडु के चेन्नई से 860 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 1,040 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 1,160 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

मंगलवार को आगे बढ़ेगा चक्रवात विभाग के अनुसार, गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने के बाद इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और कल बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य तथा उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 17 नवंबर को इसके बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है।

ईरान ने रखा है नाम उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की सूची में ईरान की ओर से सुझाए गए नाम के अनुसार इस तूफान का नाम 'अक्वान' रखा जाएगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक इस मौसमी प्रणाली की दिशा और गति पर लगातार नजर रख रहे हैं, ताकि इसके तट से टकराने के संभावित स्थान का पता लगाया जा सके।

कब तट से टकरा सकता है तूफान निजी मौसम ब्लॉगर हेमचंदर ने कहा कि इस मौसमी प्रणाली के पश्चिम दिशा में बढ़कर उत्तरी तमिलनाडु और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर जाने का अनुमान है। इससे उत्तर-पूर्वी मानसून फिर सक्रिय हो सकता है और चेन्नई सहित आसपास के उत्तरी तथा उत्तरी तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने अनुमान जताया कि यह तूफान 19 नवंबर की रात या 20 नवंबर की सुबह एन्नोर और कुड्डालोर के बीच तट से टकरा सकता है।

उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान यह मौसमी प्रणाली और मजबूत होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकती है। अगले 36 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान 'अक्वान' और अगले 48 घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। अगले 24 से 36 घंटों तक इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और उसके बाद कल तथा परसों दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर ठहरने का अनुमान है। इसके बाद यह पश्चिम दिशा में मुड़कर उत्तरी तमिलनाडु और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ सकता है।

कहां होगा लैंडफॉल हेमचंदर ने कहा, "इसके 19 नवंबर की रात या 20 नवंबर की सुबह भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में एन्नोर और कुड्डालोर के बीच तट से टकराने के आसार है।" उन्होंने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराने के बावजूद इसके तेज हवाओं से विनाश करने के बजाय अधिक बारिश कराने वाला तूफान बनने का अनुमान है। इसके पीछे अनुकूल ग्रहीय तरंगों की स्थिति, समुद्र की सतह का अत्यधिक अनुकूल तापमान और हवा की गति तथा दिशा में बदलाव की अनुकूल परिस्थितियां बताई गई हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने कहा कि तूफान की दिशा और हवा का रुख ही इसके तट से टकराने के संभावित स्थान का निर्धारण करेंगे।