तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवात 'अकवान'; 3 दिनों तक इन राज्यों में तूफान संग बारिश, उत्तर में कोहरे का कोहराम
Cyclone Akvan IMD Weather Updates: IMD ने कहा है कि इसी दौरान जहां दक्षिण और मध्य भारत चक्रवाती तूफान झेल रहा होगा, उसी समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा।
Cyclone Akvan IMD Weather Updates: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'अकवान' भीषण रूप लेकर तेजी से आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान आज (मंगलवार, 17 नवंबर) की शाम एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो सकता है। इसके बाद, 19 नवंबर की सुबह के आसपास इसके और अधिक तीव्र होकर एक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है। इस मौसमी प्रणाली की वजह से तीन दिनों तक छह राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।
IMD ने कहा है कि चक्रवात अकवान की वजह से 19 और 20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा, 20 और 21 नवंबर को तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने इसके अलावा चेन्नई और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भी अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है।
तूफान की स्थिति और लैंडफॉल का पूर्वानुमान
16 नवंबर को दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना 'डीप डिप्रेशन' तीव्र होकर चक्रवाती तूफान 'अकवान' में तब्दील हो चुका है। 17 नवंबर की सुबह यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में केंद्रित होक लगातार आगे बढ़ रहा है। 17 नवंबर की शाम तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 'गंभीर चक्रवाती तूफान' और 19 नवंबर की सुबह तक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' बनने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यह तूफान 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम तट पर नेल्लोर और टुनी के बीच से टकराते हुए गुजरेगा। इस समय तूफान की रफ्तार 120-130 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जो झोंकों के साथ 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
इन राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट
मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के असर से दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD के मुताबिक, 19 और 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (204.4 मिमी से अधिक) होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तटीय राज्य ओडिशा में भी 19 से 21 नवंबर के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इनके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और छत्तीसगढ़ में भी 18 से 21 नवंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
समंदर में उठेंगी तूफानी लहरें
मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान समंदर में तूफानी लहरें उठेंगी। इससे मछआरों को बचाव की चतावनी और सलाह जारी की गई है। IMD ने कहा है कि लैंडफॉल के समय आंध्र प्रदेश के निचले तटीय इलाकों (प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा और काकीनाडा जिले) में सामान्य ज्वार-भाटा से 1.0 से 2.0 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। समुद्र में स्थिति बेहद खतरनाक रहने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 20 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी भागों में न जाने की सख्त सलाह की गई है।
उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी
IMD ने कहा है कि इसी दौरान जहां दक्षिण और मध्य भारत चक्रवाती तूफान झेल रहा होगा, उसी समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा। IMD के मुताबिक, 17-18 नवंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में और 19-21 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। IMD के अनुसार, 17 से 20 नवंबर 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन 19 से 21 नवंबर के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान दिनों में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रहने का अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।