Cyclone Akvan IMD Weather Updates: IMD ने कहा है कि इसी दौरान जहां दक्षिण और मध्य भारत चक्रवाती तूफान झेल रहा होगा, उसी समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा।

Cyclone Akvan IMD Weather Updates: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'अकवान' भीषण रूप लेकर तेजी से आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान आज (मंगलवार, 17 नवंबर) की शाम एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो सकता है। इसके बाद, 19 नवंबर की सुबह के आसपास इसके और अधिक तीव्र होकर एक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है। इस मौसमी प्रणाली की वजह से तीन दिनों तक छह राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।

IMD ने कहा है कि चक्रवात अकवान की वजह से 19 और 20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा, 20 और 21 नवंबर को तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने इसके अलावा चेन्नई और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भी अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है।

तूफान की स्थिति और लैंडफॉल का पूर्वानुमान 16 नवंबर को दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना 'डीप डिप्रेशन' तीव्र होकर चक्रवाती तूफान 'अकवान' में तब्दील हो चुका है। 17 नवंबर की सुबह यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में केंद्रित होक लगातार आगे बढ़ रहा है। 17 नवंबर की शाम तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 'गंभीर चक्रवाती तूफान' और 19 नवंबर की सुबह तक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' बनने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यह तूफान 20 नवंबर 2026 की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम तट पर नेल्लोर और टुनी के बीच से टकराते हुए गुजरेगा। इस समय तूफान की रफ्तार 120-130 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जो झोंकों के साथ 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

इन राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के असर से दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD के मुताबिक, 19 और 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (204.4 मिमी से अधिक) होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तटीय राज्य ओडिशा में भी 19 से 21 नवंबर के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इनके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और छत्तीसगढ़ में भी 18 से 21 नवंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

समंदर में उठेंगी तूफानी लहरें मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान समंदर में तूफानी लहरें उठेंगी। इससे मछआरों को बचाव की चतावनी और सलाह जारी की गई है। IMD ने कहा है कि लैंडफॉल के समय आंध्र प्रदेश के निचले तटीय इलाकों (प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा और काकीनाडा जिले) में सामान्य ज्वार-भाटा से 1.0 से 2.0 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। समुद्र में स्थिति बेहद खतरनाक रहने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 20 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी भागों में न जाने की सख्त सलाह की गई है।