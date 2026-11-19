Cyclone Akvan: तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अकवान, अभी कहां पर है? इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
Cyclone Akvan: चक्रवाती तूफान तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में केंद्रित है। यह कल यानी कि 20 नवंबर को उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करेगा।
Cyclone Akvan Weather Update 19 November: भीषण चक्रवाती तूफान अकवान दस्तक दे रहा है और गुरुवार को यह उत्तर की ओर और आगे बढ़ा है। मौसम विभाग ने बताया है कि 19 नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे यह तूफान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के उसी क्षेत्र में केंद्रित था। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। यह नरसपुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पूर्व के पास से गुजरेगा। इस दौरान, हवा की स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जोकि 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 19-20 नवंबर को ओडिशा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
दक्षिण भारत के राज्यों में अगले एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 25 नवंबर को कर्नाटक, लक्षद्वीप, 24-25 नवंबर के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 20-21 नवंबर के बीच तेलंगाना में बारिश होगी। 19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 23-25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 23 नवंबर को रायलसीमा में आंधी तूफान आने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 23-25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 23 नवंबर को रायलसीमा में आंधी तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, 23-25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश होने वाली है। 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में अत्यधिक बरसात होगी।
बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट
वहीं, पूर्वी भारत में 19-25 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 20-23 नवंबर के बीच उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 22-23 नवंबर के बीच गंगा के मैदानी इलाकों, 19 नवंबर और 22 से 23 नवंबर के बीच झारखंड में, 21 से 22 नवंबर के बीच बिहार में, 21-23 नवंबर के बीच ओडिशा में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
19-21 नंवबर के बीच गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 20-21 नवंबर के बीच झारखंड, 19-20 नवंबर के बीच ओडिशा में काफी व्यापक से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होगी। 19-20 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में बारिश होगी। इसके अलावा, 20-21 नवंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 21 नवंबर को बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में और 19-20 नवंबर के दौरान झारखंड में तेज हवाएं चलने वाली हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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