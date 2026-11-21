आज का मौसम 21 नवंबरः चक्रवात अकवान का असर बरकरार, 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अकवान के असर की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आ रही है।
पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 21 और 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कोहरे का अलर्ट जारी कियाय है। वहीं चक्रवाती तूफान अकवान का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। IMD के मुताबिक अब भी तटीय इलाकों के साथ कम से कम 15 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मिजोरमम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार और झारखंड तक बारिश का अनुमान है।
कहां-कहां हो सकती है बारिश
चक्रवात अकवान के चलते ओडिशा के तटों के पास, खास तौर पर पुरी और गोपालपुर, भुवनेश्वर में बारिश का दौर 24 घंटे जारी रह सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, में भी हल्की बारिश हो सकती है।
कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम
उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि सुबह 22 नवंबर को कोहरा छाया रह सकता है। राजधानी रखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा तेजी से गिरेगा।
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले दो दिन में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक जा सकता है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की रफ्तार 10 से 12 किमी प्रतिघंटा ही रहेगी। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण से राहत मिल जाती है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही पूर्णिया, वैशाली, भागलपुर, कटिहार, गोपालगंज, गया, कैमूर और सिवान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है। वहीं झारखंड में अकवान का असर देखा जा सकता है। यहां खूंटी, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहबूम, सरायकेल बोकारो और धनबाद में भारी बारिश हो सकती है।
बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कूचबिहार और मेदिनीपुर में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रह सकता है।
पहाड़ों का मौसम
पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, मंडी, सोलन, बिलासपुर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। फिलहाल हिमाचल में बारिश का अलर्ट नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें