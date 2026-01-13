Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़coldest weather has ever seen with temperatures near freezing in Delhi-NCR a dense fog alert has been issued
ऐसी ठंड नहीं देखी, दिल्ली-एनसीआर में शून्य के करीब पहुंच गया पारा; यहां घने कोहरे का अलर्ट

ऐसी ठंड नहीं देखी, दिल्ली-एनसीआर में शून्य के करीब पहुंच गया पारा; यहां घने कोहरे का अलर्ट

संक्षेप:

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच कई जगहों पर पारा शून्य के करीब पहुंच गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भीषण ठंड के साथ कोहरे का कहर भी जारी है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है।

Jan 13, 2026 12:37 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच कई क्षेत्रों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग कार्यालयों ने सोमवार को जानकारी दी कि हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजस्थान के फतेहपुर (सीकर) में पारा शून्य से 0.4 डिग्री नीचे तक गिर गया। फरीदाबाद और रेवाड़ी सहित एनसीआर क्षेत्र में पारा शून्य के करीब पहुंचने से जमीन की सतह पर पाला (बर्फ की परत) जम गया। गुरुग्राम में गाड़ियों के शीशों पर बर्फ जमी दिखी और सूखी घास सख्त हो गई। यह पाला ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में स्पष्ट नजर आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुग्राम में 11 जनवरी 1971 को शून्य डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि, रविवार रात का तापमान सर्वकालिक रिकॉर्ड है या नहीं, यह डेटा की कमी के कारण स्पष्ट नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भीषण ठंड और घना कोहरा जारी रहने की चेतावनी दी है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। यह 2023 के बाद जनवरी का सबसे ठंडा दिन और शीतलहर का लगातार दूसरा दिन रहा। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को भी कोहरा और शीतलहर जारी रहने का अनुमान है, जहां तापमान 4 से 20 डिग्री के बीच रहेगा।

राजस्थान में भी शून्य के करीब तापमान

राजस्थान के कई जिलों में तापमान शून्य के करीब रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। राज्य के कई हिस्सों में रात का तापमान आठ डिग्री से नीचे रहा और भीषण शीतलहर चली। फतेहपुर के बाद बीकानेर का लूणकरणसर (0.4 डिग्री) और चूरू (1.3 डिग्री) सबसे ठंडे स्थान रहे। श्रीगंगानगर और करौली में भी पारा 1.5 डिग्री के आसपास रहा। कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ और लोग अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले एक दिन तक सामान्य से भीषण शीतलहर की चेतावनी देते हुए बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा है।

ऐसी ठंड नहीं देखी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (3.3 डिग्री) भी भीषण ठंड की चपेट में हैं। गुरुग्राम के निवासियों के अनुसार उन्होंने वर्षों में ऐसी ठंड नहीं देखी। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि अगले तीन दिनों तक भीषण ठंड जारी रहेगी, जिसके बाद इसमें कुछ कमी आने की संभावना है। हरियाणा के नारनौल में पारा 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों के अनुसार, ओस गेहूं के लिए अच्छा है लेकिन सब्जियों और सरसों को नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों ने फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई की सलाह दी है।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है, हालांकि डल झील के कुछ हिस्से जमे हुए हैं। श्रीनगर में पारा शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा जबकि पुलवामा शून्य से 6.5 डिग्री नीचे तापमान के साथ घाटी में सबसे ठंडा स्थान था।

हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से बर्फबारी का अनुमान है। चंबा सहित सात जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान शून्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ सहित कई जिलों में भी ठंड का असर बना रहा। लखनऊ में शाम को तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Weather News UP Weather Weather Update

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।