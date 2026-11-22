आज का मौसम 22 नवंबर: अब पड़ेगी भयंकर ठंड! यूपी से पंजाब तक अलर्ट; 10 राज्यों में होगी बारिश
आज का मौसम 22 नवंबरः मौसम विभाग ने चक्रवात अकवान की वजह से कम से कम 10 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
आज का मौसम 22 नवंबरः मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है और यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। 22 नवंबर की सुबह भी यूपी, दिल्ली और पंजाब-हरियाणा में कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन में धूप खिली रहने का अनुमान है। वहीं कई राज्यों में चक्रवात के अकवान के असर की वजह से बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि कम से कम 10 राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ दिलों में भी बूंदाबांधी की संभावना है। फिलहाल दिल्ली और यूपी में ज्यादा बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं दिन में भी ठंडी हवाएं चलने की संभावन ाहै। राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। एक दिन पहले हवा की गति बेहद कम होने की वजह से प्रदूषण का असर देखा जा रहा है। हालांकि आज हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रह सकती है। इससे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में गिरेगा पारा
उत्तर प्रदेश में पारा लगातार गिर रहा है। वहीं रात का तापमान 13 डिग्री तक हने की संभावना है। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, पीलीभीत, बतायूं, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, वाराणसी में 23 नवंबर को भी सुबह कोहरा छाया रह सकता है। बाकी बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार और झारखंड के कई जिलों में चक्रवाती तूफान अकवान का असर दिखाई देगा। इस वजह से बारिश की संभावना है। मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, गया, कटिहार, अरवल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज और जमुई में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड के गुमला, खूंटी, होलरदगा, रांची, समगेडा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और लातेहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
पहाड़ों में बर्फबारी
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो सकतीहै। उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में ठंड तेजी से बढ़ेगी। वहीं हिमाचल के कुल्लु, मनाली, सोलन, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कोहरा छाया रहेगा। पुडुचेरी और कराइकल में 22 और 23 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें