एक रजाई से नहीं बनेगी बात; अगले तीन दिन दिल्ली, UP और बिहार का कैसा रहेगा मौसम? IMD का बड़ा अपडेट

देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल ठिठुरन से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। IndiaMetSky Weather के मुताबिक, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में भीषण शीतलहर शुरू होने वाली है। यह ठंड वैसी ही होगी जैसी हमने आखिरी बार दिसंबर 2019 और 2024 में महसूस की थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 8 से 16 जनवरी के बीच दिन का सामान्य तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आइए जानते हैं दिल्ली से बिहार तक मौसम का हाल...

बिहार का मौसम अपडेट बिहार के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 जनवरी तक पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा और गया जैसे जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने से शीतलहर का प्रभाव और बढ़ गया है। भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में भागलपुर के सबौर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

उत्तर प्रदेश में मौसम का तिहरी मार राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में गलन, शीतलहर और कोहरे की तिहरी मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार, गलन भरी ठंड और शीतलहर से फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। लखनऊ और कानपुर में मंगलवार दोपहर तक कोहरे-धुंध के कारण सूरज के दर्शन नहीं हुए। सुबह 11 बजे तक दोनों शहरों में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। प्रयागराज, आगरा, इटावा, अलीगढ़, उन्नाव और बाराबंकी सहित कई शहरों में भी यही हाल रहा, जहां अधिकतम तापमान 14-15 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 से 164 के बीच रहा। बीती रात राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

राजस्थान मौसम अपडेट राजस्थान में भी ठंड का कहर जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और डूंगरपुर को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम की भविष्यवाणी की है।

झारखंड में मौसम की स्थिति झारखंड के 10 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जिसके बाद शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और चतरा में 'येलो' अलर्ट है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। पिछले 24 घंटों में गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खूंटी में 3.7 और लोहरदगा में 3.9 डिग्री रहा। रांची मौसम केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं से तापमान गिरा है। अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।

जम्मू-कश्मीर में ठंड का कहर जारी जम्मू-कश्मीर में भी ठंड का कहर जारी है। गुलमर्ग में इस सीजन का सबसे कम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। अन्य स्टेशनों पर भी पारे में तेज गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान में काफी कमी आएगी। 10 जनवरी तक पारा सामान्य से 2-3 डिग्री नीचे रह सकता है। उसके बाद धीरे-धीरे 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुलमर्ग में -8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी।