उत्तर भारत में 4 डिग्री तक लुढ़क गया पारा, अभी और कहर बरपाएगी शीतलहर; IMD का अलर्ट

संक्षेप: पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद आसमान साफ होने और तेज हवाओं की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। आने वाले दिनों में पारा 3 से चार डिग्री लुढ़ने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में भी 19 की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद नमी बढ़ने और बादलों की छंटने की वजह से अब बर्फीली हवाओं की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिल्ली एनसीआर में भी हवाओं के रफ्तार पकड़ने की वजह से प्रदूषण से राहत मिली है और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अमरनाथ यात्रा आधार शिविर जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

पंजाब और हरियाणा में 7 डिग्री तक पहुंचा पारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान तीन से सात डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर चलने की ‘‘बहुत अधिक संभावना’’ है।

दिल्ली का तापमान सामान्य से कम दिल्ली में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 6.8 डिग्री से अधिक है लेकिन सामान्य से 1.6 डिग्री कम है।

राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था, जबकि सुबह सापेक्ष आर्द्रता 92 प्रतिशत रही। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, साथ ही धुंध की भी संभावना जताई है।

श्रीनगर में शून्य से नीचे पहुंचा पारा अधिकारियों ने बताया कि उत्तर में कश्मीर में रात के तापमान में कई डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन यह हिमांक बिंदु से नीचे रहा। अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर में पहलगाम रिसॉर्ट, जम्मू -कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम रिसॉर्ट वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में 3.2 डिग्री अधिक है।

उन्होंने बताया कि घाटी का प्रवेशद्वार माने जाने वाले काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा शून्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने छह और सात दिसंबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने, लेकिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है, जबकि आठ दिसंबर को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में, आईएमडी ने बुधवार तक राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

आईएमडी के मुताबिक बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और मंडी जिले में बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में सोमवार तक घने कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ भी जारी किया गया है।

पंजाब और हरियाणा में रविवार को भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किये जाने के साथ यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जबकि हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम तापमान(4.6 डिग्री सेल्सियस) नारनौल में दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम ने बताया कि ताजा लेकिन कमजोर एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे शीत लहर से राहत मिलेगी। झारखंड के कुछ हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं और राज्य के आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बोकारो, देवघर, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रांची इन आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।