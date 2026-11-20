यूपी से पंजाब तक घने कोहरे का अलर्ट, दो डिग्री तक गिर सकता है तापमान; कश्मीर में शून्य से नीचे पारा
पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम हवाओं की वजह से देश में तेजी से ठंड बढ़ने का अनुमान है। कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में पारा शून्य के नीचे पहुंच गया है। यूपी से हरियाणा तक घने कोहरे का अलर्ट है।
उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने 22 नवंबर तक यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं आने वाले चार से पांच दिनों में तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। दूसरी ओर अकवान चक्रवात की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ेगी और तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सतकी है।
पंजाब और हरियाणा में बढ़ेगा कोहरा
गुरुवार को यूपी की राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 नवंबर तक पंजाब और हरियाणा में कोहरे का असर बढ़ेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को छोड़कर सभी जिलों मे कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित अन्य जिले शामिल हैं।
पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ाएगी ठिठुरन
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी हवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। हालांकि, इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा।
कश्मीर में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान
कश्मीर घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गुलगाम और पहलगाम का तापमान जीरो से नीचे चला गया है। गुरुवार को श्रीनगर का तापमान जीरो से 0.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण कश्मीर में घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में तापमान शून्य से एक डिग्री नीचे और अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में शून्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में रात का तापमान और भी गिरेगा।
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|26°C
|12°C
|मुंबई
|31°C
|22°C
|कोलकाता
|24°C
|21°C
|चेन्नई
|30°C
|22°C
|लखनऊ
|28°C
|13°C
|पटना
|28°C
|16°C
|जयपुर
|27°C
|14°C
दिल्ली में कोहरे का अलर्ट
राजधानी दिल्ली मे 20 नवंबर को ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 20 से 30 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रह सकता है।
पहाड़ी इलाकों में भीषण ठंड और बर्फबारी
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में भीषण ठंड के साथ बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भय़ंकर कोहरे का अलर्ट है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें