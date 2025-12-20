Cold Alert: देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, तथा कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। कश्मीर के स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है।

Cold Alert, IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सर्दियों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और उत्तरी राज्यों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे के कारण शनिवार को उत्तर प्रदेश में 'रेड अलर्ट' जारी किया गया। राजधानी दिल्ली भी शीत लहर की चपेट में रहा और सूर्य बादलों से लगभग पूरी तरह ढका हुआ था तथा वातावरण में प्रदूषक तत्व व्याप्त थे, जिससे दृश्यता कम हो गई। एक अधिकारी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण कम से कम 129 उड़ानें रद्द कर दी गईं।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, तथा कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। कश्मीर के स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। कश्मीर में अगले कुछ दिन बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि ‘चिल्ला-ए-कलां’ यानी 40 दिन की कड़ाके की सर्दी शुरू होने से एक दिन पहले रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्थानीय मौसम विभाग ने 20 और 21 दिसंबर को बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हर साल 21 दिसंबर से ‘चिल्ला-ए-कलां’ की शुरुआत होती है और कड़ाके की सर्दी की यह अवधि 31 जनवरी तक जारी रहती है। मौसम विभाग ने बताया कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

‘चिल्ला-ए-कलां’ के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक रहती है और लगातार ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, जिससे घाटी में तापमान में भारी गिरावट आती है। इस सर्दी में अब तक घाटी में बारिश नहीं हुई है। शुष्क मौसम के कारण खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घाटी में रात के तापमान में सुधार हुआ है। पुलवामा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो पिछली रात के शून्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे से लगभग दो डिग्री अधिक है। शनिवार सुबह श्रीनगर और घाटी के अधिकतर हिस्सों, विशेषकर जल स्रोतों के पास घना कोहरा छाया रहा। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में से एक, पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि कोकेरनाग और काजीगुंड में यह क्रमशः 0.8 डिग्री और शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान शून्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पर स्थिर रहा। विभाग ने बताया कि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दो डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विभाग ने बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के आसपास और मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में तड़के और देर रात के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका को लेकर ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया।

स्थानीय मौसम विभाग कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है तथा 25 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहा। इस दौरान बिलासपुर में घना कोहरा और मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा।

इसके अलावा, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि ताबो में यह शून्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं, दिन में सोलन सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में दिसंबर में अब तक सामान्य 20.5 मिलीमीटर (मिमी) बारिश के मुकाबले शून्य वर्षा हुई है, यानी कुल वर्षा में 100 प्रतिशत की कमी आई है। इससे, साथ ही तापमान में लगातार हो रही वृद्धि से, विशेष रूप से किसानों और बागवानों में चिंता बढ़ गई है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी शीत लहर के बीच बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जूझ रही है। दिल्ली में शनिवार को इस मौसम की पहली शीत लहर का अनुभव हुआ, जिससे इस साल दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है।

दिल्ली में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई। शाम चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 398 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 22 में एक्यूआई ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि 17 केंद्रों में यह ‘बेहद खराब’ रहा।

यूपी में कड़ाके की ठंड और रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया और चेतावनी दी गयी कि अगले दो दिनों तक प्रतिकूल मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने यह जानकारी दी। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जिलों में दृश्यता में भारी गिरावट आई। बयान के मुताबिक, आगरा हवाई अड्डे, प्रयागराज, कानपुर (हवाई अड्डा), बरेली, झांसी और कई अन्य स्थानों पर बहुत घना कोहरा देखा गया तथा दृश्यता 50 मीटर से कम रह गयी। आईएमडी ने बताया कि कई जिलों में, विशेष रूप से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बना हुआ है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 दिसंबर तक कई जिलों में देर रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में 24 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी रह सकती है। आईएमडी ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ और मथुरा सहित कई जिलों में घने कोहरे का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को, विशेष रूप से सुबह के समय, सावधानी बरतने की सलाह दी है और अधिकारियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अधिकारियों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है, क्योंकि कम दृश्यता सड़क, रेल और हवाई यातायात को बाधित कर सकती है।