Cold Alert: ठंड के लिए हो जाएं तैयार, इन चार राज्यों में शीतलहर की चेतावनी; जानें मौसम अपडेट
संक्षेप: Cold Alert, Weather Update 9 November: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में अभी और गिरावट होगी।
Cold Alert, Weather Update 9 November: देशभर में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच, रविवार को मौसम विभाग ने बताया है कि 9 नवंबर को पूर्वी राजस्थान, 9-11 नवंबर के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर चलने वाली है। इस तरह आने वाले दिनों में चार राज्यों में शीतलहर की चेतावनी है।
इसके अलावा, अगले चार पांच दिनों के दौरान दक्षिण हरियाणा, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से लगभग दो से चार डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। 9, 12 और 13 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 9-10 नवंबर को केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 9, 12, 13 नवंबर को तमिलनाडु, 9 और 10 नवंबर को केरल, माहे में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है।9-13 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 9, 10 नवंबर को केरल, माहे में बिजली के साथ छीटें पड़ने की संभावना है।
वहीं, ठंड की बात करें तो 9 तारीख को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, 9-11 नवंबर के दौरान एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर चलेगी। चार पांच दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम झारखंड, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री कम रहेगा और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में लगभग दो से चार डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। वहीं, अगले दो से तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।