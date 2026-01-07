Cold Alert: UP-बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कितने दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी?

संक्षेप: Cold Alert, Weather Update 7 January: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोल्ड डे से लोगों की हालत खराब है। इस बीच, मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

Cold Alert, Weather Update 7 January: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। देश के अन्य हिस्सों में भी घना कोहरा, शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह और शाम के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पूर्वी (ओडिशा को छोड़कर) भारत में शीत दिवस की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले तीन से पांच दिनों के दौरान कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे था। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर 0-5 डिग्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और विदर्भ में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर पांच से दस डिग्री सेल्सियस के बीच था।

न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान को लेकर कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले दो दिनों में लगभग दो डिग्री की हल्की बढ़ोतरी होगी। गुजरात में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद चार दिनों में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।