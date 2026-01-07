Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Cold Alert Weather Update 7 January IMD Weather Forecast UP Bihar Delhi Thand Cold Wave Dense Fog Next 7 Days
Cold Alert: UP-बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कितने दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी?

Cold Alert: UP-बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कितने दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी?

संक्षेप:

Cold Alert, Weather Update 7 January: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोल्ड डे से लोगों की हालत खराब है। इस बीच, मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

Jan 07, 2026 03:08 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cold Alert, Weather Update 7 January: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। देश के अन्य हिस्सों में भी घना कोहरा, शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह और शाम के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पूर्वी (ओडिशा को छोड़कर) भारत में शीत दिवस की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले तीन से पांच दिनों के दौरान कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति रहने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे था। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर 0-5 डिग्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार और विदर्भ में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर पांच से दस डिग्री सेल्सियस के बीच था।

न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान को लेकर कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले दो दिनों में लगभग दो डिग्री की हल्की बढ़ोतरी होगी। गुजरात में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद चार दिनों में दो से तीन डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।

8-10 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा, 11-14 जनवरी के दौरान अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है। 9-14 जनवरी के दौरान अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहने वाला है। इसके अलावा, 8-10 जनवरी के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। 11-12 तारीख को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आठ जनवरी को पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Weather Update IMD UP Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।