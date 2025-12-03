Cold Alert: तूफान के बाद अब ठंड की मार, उत्तर भारत के इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी
Cold Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, चार और पांच दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर, 4-6 दिसंबर के दौरान उत्तरी राजस्थान, छह और सात दिसंबर को झारखंड में शीतलहर चलने वाली है। ऐसे में उत्तर भारत में काफी ठंड पड़ेगी।
Cold Alert, Weather Update 3 December: चक्रवाती तूफान दितवाह की वजह से दक्षिण भारत में पिछले दिनों भारी बारिश हुई। तीन दिसंबर को भी उत्तरी तटीय तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच, अब उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, चार और पांच दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर, 4-6 दिसंबर के दौरान उत्तरी राजस्थान, छह और सात दिसंबर को झारखंड में शीतलहर चलने वाली है। ऐसे में उत्तर भारत में काफी ठंड पड़ेगी।
मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अगले तीन दिनों के दौरान, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं हैऔर उसके बाद तीन दिनों के दौरान 2-30 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।
चार और पांच दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है, चार से छह दिसंबर के दौरान उत्तरी राजस्थान में, छह और सात दिसंबर को झारखंड में शीतलहर चलने वाली है। इसके अलावा, चार और पांच दिसंबर को असम, मेघालय, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर, चार से छह दिसंबर के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम रह रहा है। उत्तराखंड, पंजाब के अलग-अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर, मध्य प्रदेश आदि में छह -10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
