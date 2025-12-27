Hindustan Hindi News
Cold Alert: यूपी में बहुत घने कोहरे की चेतावनी, दिल्ली में इन तीन दिनों तक चलेगी शीतलहर; जानें ठंड का हाल

Cold Alert: यूपी-दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल से 30 दिसंबर यानी कि तीन दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं, यूपी में भी 31 दिसंबर तक बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है।

Cold Alert, Weather Update 27 December: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, जम्मू में 30 तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में एक जनवरी तक कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में 27 और 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। यानी कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 28-30 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में 28 दिसंबर तक कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया है कि 30 दिसंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहा है, जोकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर असर डाल सकता है। इसकी वजह से 30 दिसंबर से दो जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी और बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले तीन दिनों तक धीरे-धीरे 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और फिर दो डिग्री तक गिर जाएगा। अगले तीन से चार दिनों तक मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद तीन दिनों में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

