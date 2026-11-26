Cold Alert: उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, 3 दिनों तक दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी
Cold Alert, IMD Weather Forecast: उत्तर भारत में मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड वेव की भी चेतावनी जारी की है। 26-28 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
Cold Alert, Weather Forecast 26 November: उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, अन्य हिस्सों में भी तापमान कम हो रहा है, लेकिन अब भी बारिश का दौर जारी है। उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अगले तीन दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट है।
शीतलहर और कोहरे की चेतावनी भी जारी
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड वेव की भी चेतावनी जारी की है। 26-28 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव चलने की संभावना है।26-27 नवंबर को असम, मेघालय के कुछ हिस्सें, 26-28 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 26-30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश, 26 नवंबर को ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
इसके अलावा, दक्षिण भारत के राज्यों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में दो दिन यानी कि आज और कल (26 और 27 नवंबर) को भारी बारिश होने जा रही है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो 29 नवंबर से दो दिसंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी व्यापक बारिश होने जा रही है। 26 से 28 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप में बारिश होगी। 29 नवंबर से दो दिसंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 नवंबर से एक दिसंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात होगी।
दक्षिण भारत में तीन दिनों तक होगी भारी बरसात
दक्षिण भारत की बात करें तो 26-28 नवंबर के बीच केरल, माहे, लक्षद्वीप में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। 26 नवंबर से दो दिसंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 29 नवंबर से दो दिसंबर के बीच केरल, माहे, 29 नवंबर को लक्षद्वीप, 26-28 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 26 नवंबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
वहीं, 26-28 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे, लक्षद्वीप, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में आंधी तूफान बिजली गिरने की भी संभावना है। 26 नवंबर को तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी तूफान आने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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