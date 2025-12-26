Cold Alert: यूपी समेत इन राज्यों में एक जनवरी तक पड़ेगा बहुत घना कोहरा, जारी हुई चेतावनी
Cold Alert, Weather Update 26 December: मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में एक जनवरी, 2026 तक बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। इसके अलावा, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भी भीषण ठंड पड़ने वाली है।
Cold Alert, Weather Update 26 December: देशभर के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और रात को घना कोहरा होने की वजह से लोगों पर और असर पड़ रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में एक जनवरी, 2026 तक बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक, बिहार में 27 दिसंबर, असम, मेघालय में 26 दिसंबर बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26, 27 दिसंबर को कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल में 26 दिसंबर, बिहार में 26-30 दिसंबर, उत्तराखंड में 26-28 दिसंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 और 27 दिसंबर तक कोल्ड डे रहने वाला है। शीतलहर की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में 27 दिसंबर, झारखंड में 27 और 28 दिसंबर को कोल्ड वेव चलने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले चार से पांच दिनों तक मिनिमम टेम्प्रेचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला और उसके बाद इसमें तीन डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया या। वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में यह 5-10 डिग्री के बीच रहा। इसके अलावा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही तापमान रहा। राजस्थान में 27 दिसंबर, झारखंड में 27, 28 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है।
बिहार में शीतलहर का प्रकोप
वहीं, बिहार में जारी शीतलहर के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक घने कोहरे के लिये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को बिहार में शीतलहर का प्रकोप रहा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि प्रदेश का औरंगाबाद और भागलपुर का सबौर, राज्य का सबसे सर्द स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
