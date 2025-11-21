Cold Alert: जम्मू-कश्मीर में 6 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान, इस राज्य में दो दिन चलेगी शीतलहर; जानें ठंड का हाल

संक्षेप: Cold Alert, Weather Update 21 November: जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम चल रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

Cold Alert, Weather Update 21 November: देशभर में ठंड बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में कमी आ रही है। इस बीच, 22 और 23 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 23-24 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, 21-24 तमिलनाडु, 21-23 नवंबर के दौरान केरल, माहे में, 21, 22 और 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बारिश की संभावना है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम रहा, हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों, पंजाब में कई जगह, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर 7-10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भारत के मैदानी इलाकों में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे कम तापमान आठ डिग्री रिकॉर्ड हुआ है।