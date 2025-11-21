Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Cold Alert Weather Update 21 November Delhi Uttarakhand MP Weather Forecast Cold Wave IMD
Cold Alert: जम्मू-कश्मीर में 6 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान, इस राज्य में दो दिन चलेगी शीतलहर; जानें ठंड का हाल

Cold Alert: जम्मू-कश्मीर में 6 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान, इस राज्य में दो दिन चलेगी शीतलहर; जानें ठंड का हाल

संक्षेप:

Cold Alert, Weather Update 21 November: जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम चल रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

Fri, 21 Nov 2025 02:39 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cold Alert, Weather Update 21 November: देशभर में ठंड बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में कमी आ रही है। इस बीच, 22 और 23 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 23-24 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, 21-24 तमिलनाडु, 21-23 नवंबर के दौरान केरल, माहे में, 21, 22 और 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बारिश की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम रहा, हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों, पंजाब में कई जगह, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर 7-10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भारत के मैदानी इलाकों में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे कम तापमान आठ डिग्री रिकॉर्ड हुआ है।

अगले 72 घंटों के दौरान पश्चिम और मध्य भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं, 22, 23 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने वाली है। सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्का कोहरा छाया रहेगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Weather Update UP Weather Bihar Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।