Cold Alert: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, यूपी-उत्तराखंड में पड़ेगा घना कोहरा, कोल्ड डे की भी चेतावनी
Cold Alert, Weather Update 20 December: यूपी-उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कोल्ड डे का भी अलर्ट है। जानिए अन्य राज्यों का भी मौसम...
Cold Alert, Weather Update 20 December: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 21 दिसंबर की सुबह तक घने से बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है, जबकि पंजाब, हरियाणा में 25-27 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22, 26 और 27 दिसंबर तक, झारखंड में 21 और 22 दिसंबर, मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर तक बहुत घना कोहरा होने वाला है। इसके अलावा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी और कोल्ड डे के हालात रहने वाले हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम चल रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं। वहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना में न्यूनतम तापमान पांच से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। वहीं, बीते दिन मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में रहा, जहां पर 4.3 डिग्री सेल्सियस पारा रहा।
वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में पारा दो से तीन डिग्री बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद चार डिग्री तक कम हो जाएगा और ठंड बढ़ेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो अगले चार दिनों तक कोई भी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद इसमें दो से तीन डिग्री तक पारा गिर जाएगा। गुजरात में अगले दो दिनों में पारे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसमें फिर दो से तीन डिग्री कम हो जाएगा।
मौमस विभाग के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 21, 22 दिसंबर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 दिसंबर, तेलंगाना में 21-23 दिसंबर तक शीतलहर चलने वाली है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
