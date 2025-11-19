Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Cold Alert Weather Update 19 November MP Maharashtra Telangana Cold Wave Weather Forecast Thand Badhegi
Cold Alert: हो जाएं सावधान! कल से बढ़ने वाली है ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Alert: हो जाएं सावधान! कल से बढ़ने वाली है ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

संक्षेप: Cold Wave Alert, Weather Update 19 November: न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। जानें अन्य राज्यों का भी मौसम...

Wed, 19 Nov 2025 04:13 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cold Alert, Weather Update 19 November: देशभर में ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन कल से ठंड और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने 20 नवंबर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, 21 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अलग-अलग जगहों पर शीतलहर चलने वाली है। ऐसे में इन राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड ज्यादा पड़ेगी, जिससे लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है।

इसके अलावा, 21 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 19-25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 19, 21 से 24 नवंबर के दौरान केरल, माहे, 19 को लक्षद्वीप में, 25 को आंध्र प्रदेश, यनम में भारी बरसात का अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु में 19-25 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और भारी बारिश होगी। केरल, माहे में 19 नवंबर को और 21 से 24 तारीख तक, लक्षद्वीप में 19 नवंबर को, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में 25 को, अंडमानऔर निकोबार द्वीप में 19-23 नवंबर तक, अंडमान और निकोबार द्वीप में 21 नवंबर को अलग अलग बहुत भारी बरसात होगी।

ठंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई स्थानों पर छह डिग्री से कम, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर, पंजाब, पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर 7-10 डिग्री के दायरे में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर, पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा, मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्र सेल्सियस राजस्थान के सीकर में रिकॉर्ड हुआ।

इसके अलावा, मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों के दौरान धीरे-धीरे दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों मेंन्यूनतम तापमान में अगले हफ्तेभर तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र के ऊपर अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसके अलावा, पूर्वी भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 20 तारीख को शीतलहर से गंभीर शीतलहर चलने वाली है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

