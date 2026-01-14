Cold Alert: यूपी समेत इन राज्यों में अगले दो दिनों तक चलेगी शीतलहर, जानिए कब से मिलेगी राहत

Hindustan Hindi News
Cold Alert, Weather Update 14 January: यूपी, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। अभी दो दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, उसके बाद गुड न्यूज भी है। दो दिन बाद कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।

Jan 14, 2026 03:03 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cold Alert, Weather Update 14 January: उत्तर भारत में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड जारी है। कुछ शहरों में दिन के समय धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही पारा फिर से लुढ़क जा रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में शीतलहर जारी रहने वाली है। हालांकि, उसके बाद खुशखबरी सामने आएगी और दो दिन बाद शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।

हालांकि, अगले पांच दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाया रहने वाला है। अगले दो दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। वहीं, अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में उत्तर पूर्वी मॉनसून की बारिश बंद होने के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई हैं।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे था। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगहों पर 1-5 डिग्री, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ जगहों पर तापामन 5-10 डिग्री के बीच रहा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में उत्तर-पूर्वी मॉनसून की बारिश बंद होने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। अगले तीन दिनों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले चार दिनों के दौरान दो से चार डिग्री तापमान बढ़ने लगेगा।

