Cold Alert: अगले 3 दिनों तक चलेगी शीतलहर, इन राज्यों के लिए चेतावनी जारी; बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: Cold Alert, Weather Update: देशभर में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीन दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ रही है।

Cold Alert, Weather Updates 13 November: उत्तर भारत में ठंड धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। इस बीच, देश के अन्य हिस्सों में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिलने लगा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन दिनों तक यानी कि 16 नवंबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर चलने वाली है। इसके अलावा, 13 और 16-18 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है। 13-17 नवंबर के दौरान केरल, माहे, 17-19 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 13 और 16-18 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में अधिकांश पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 13, 17-19 नवंबर के दौरान केरल, माहे में, 17-19 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा, 17-19 नवंबर के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश होगी।

13 और 14 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति और 15 व 16 नवंबर को अलग-अलग जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। 13-16 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।