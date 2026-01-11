Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Cold Alert Weather Update 11 January Delhi Punjab Uttarakhand Cold Wave IMD Forecast Know When Get Relief from Thand
Cold Alert: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी; जानिए कब से मिलेगी राहत

Cold Alert: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी; जानिए कब से मिलेगी राहत

संक्षेप:

Cold Alert, Weather Update 11 January: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। इन राज्यों में शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 14 जनवरी से कड़ाके की ठंड में कमी आएगी।

Jan 11, 2026 05:07 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cold Alert, Weather Update 11 January: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। 12 और 13 जनवरी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद कुछ इलाकों में 14 जनवरी को भी शीतलहर चलेगी। हालांकि, उसके बाद इसमें राहत मिलेगी और ठंड में कमी आएगी। अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने वाला है। इसके अलावा, 11-16 जनवरी के दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में और 11 जनवरी को उत्तरी राजस्थान में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे था, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर, उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर एक से पांच डिग्री सेल्सियस पारा रहा। उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक सुबह के समय कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। बिहार में 12 जनवरी तक सुबह के समय बहुत घने कोहरे के छाए रहने की संभावना है। जम्मू डिविजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में 16 तारीख तक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 17 तारीख तक, पश्चिमी राजस्थान में 13 तारीख तक, पूर्वी राजस्थान और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 14 तारीख तक घने कोहरे के छाए रहने की संभावना है।

कश्मीर शीत लहर की चपेट में, शोपियां सबसे ठंडा स्थान

कश्मीर में शीत लहर की स्थिति और भीषण हो गई है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। तापमान शून्य से नीचे पहुंचने और आसमान साफ रहने के कारण डल झील और अन्य जल स्रोतों के कुछ हिस्से जम गए। श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान से थोड़ा अधिक था। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बृहस्पतिवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई थी और न्यूनतम तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला गया। दक्षिण कश्मीर में शोपियां घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Weather Update Delhi Weather Winter Season अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।