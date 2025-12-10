Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Cold Alert Weather Update 10 December IMD UP Bihar Weather Forecast Uttarakhand Himachal Temperature Thand
Cold Alert: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, यूपी में कल से पड़ेगा घना कोहरा; जानें मौसम का ताजा हाल

Cold Alert, Weather Update 10 December: पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय अस्थाई रूप से अत्यधिक घना से घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा, मेघालय, मणिपुर, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।

Dec 10, 2025 03:16 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cold Alert, Weather Update 10 December: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सुबह और रात के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और उससे सटे पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 13 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने वाली है। इसके अलावा, 11-15 दिसंबर के दौरान असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। कल से यानी कि 11-13 दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, 11 और 12 दिसंबर को उत्तराखंड व ओडिशा में, 13-15 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी कोहरा छाया रहने वाला है।

13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी होने वाली है। 11 और 12 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप में तेज हवाएं चलने की संभावना है। 13-16 दिसंबर के दौरान गरज और बिजली के साथ तेज हवाओं चलेंगी।अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना नहीं है। अलगे दो दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा और उसके बाद दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। अगले तीन दिनों तक महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद दो से तीन डिग्री बढ़ोतरी होने वाली है। अगले सात दिनों के दौरान गुजरात, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, 11-13 दिसंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर आंतरिक ओडिशा के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 11 और 12 दिसंबर को शीतलहर चलने वाली है। 11-15 दिसंबर के दौरान असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में 11-13 दिसंबर के दौरान, उत्तराखंड और ओडिशा में 11 और 12 दिसंबर को, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 13 से 15 दिसंबर के दौरान कोहरा छाने की संभावना है।

Madan Tiwari

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

