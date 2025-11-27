सावधान! सेन्यार तो गया, अब तबाही मचाने आ रहा चक्रवात दितवाह? कई जिलों में IMD का अलर्ट

संक्षेप: Cyclone Ditwah: चक्रवात दित्वाह की तीव्रता सेन्यार से अधिक हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थितियां अनुकूल हैं। यह सिस्टम अभी विकसित ही हो रहा है। श्रीलंका के तट से दूर होते ही यह तेज होगा।

Cyclone Ditwah Alert: बंगाल की खाड़ी में मौसम की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है। चक्रवात ‘सेन्यार’ के तुरंत बाद दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के निकट एक नया डीप डिप्रेशन बन गया है, जो जल्द ही चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि यदि यह चक्रवाती तूफान बनता है, तो इसका नाम ‘दितवाह’ होगा। यह नाम यमन द्वारा सुझाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि राज्य सरकार ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग गुरुवार को बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बना चक्रवात ‘सेन्यार’ अब भारतीय तट से दूर जा चुका है और कमजोर पड़ते हुए अवदाब में बदलने की ओर है। लेकिन इसी बीच बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बना एक और निम्न दाब क्षेत्र तेजी से मजबूत होकर ‘डीप डिप्रेशन’ में बदल गया है और अगले 12 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है।

बंगाल ही खाड़ी में तेजी से मजबूत हो रहा नया सिस्टम IMD के अनुसार नया मौसमी सिस्टम दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व श्रीलंका और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पास बना हुआ है। गुरुवार सुबह 10:15 बजे जारी अपडेट के अनुसार, यह डीप डिप्रेशन उत्तर-उत्तरी-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है।

IMD ने बताया कि यह सिस्टम आज सुबह 5:30 बजे श्रीलंका के तट के पास 6.3°N अक्षांश और 82.4°E देशांतर पर केंद्रित था, जो हंबनटोटा से 150 किमी पूर्व और बट्टीकलोआ से 170 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में स्थित था। फिलहाल यह लगभग 8 किमी प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है। आगामी 48 घंटों में इसके उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है।

तमिलनाडु में अलर्ट जारी IMD ने तमिलनाडु के कई जिलों- जैसे चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर आदि में 27, 28 और 29 नवंबर के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल-पुथल की आशंका जताई गई है।

स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ‘दुर्लभ’ चक्रवात- सेन्यार दूसरी ओर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बना चक्रवात ‘सेन्यार’ अब लगभग कमजोर हो चुका है और मलेशिया की ओर बढ़ रहा है। यह चक्रवात कई कारणों से बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि:

स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक संकरा समुद्री मार्ग है, जहां चक्रवाती तूफान बनने की संभावना अत्यंत कम होती है।

इतिहास में पहली बार इस क्षेत्र में किसी मौसम प्रणाली ने चक्रवात जैसा तूफानी स्तर हासिल किया है।

आखिरी बार 2017 में यहां एक उष्णकटिबंधीय अवदाब बना था, लेकिन वह भी कमजोर था और केवल पेनांग क्षेत्र को प्रभावित कर पाया था। मलेशिया की मौसम एजेंसी MetMalaysia के अनुसार, यह सिस्टम पेनांग से लगभग 284 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और अधिकतम तेज हवाएं करीब 83 किमी/घंटा दर्ज की गई हैं।

मलेशिया और उत्तरी सुमात्रा के लिए खतरा MetMalaysia ने उत्तरी राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ऊंची लहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। यह उम्मीद जताई गई है कि चक्रवात ‘सेन्यार’ उत्तरी सुमात्रा में भारी बारिश और बाढ़ का कारण बन सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने इसे “दुर्लभतम” करार दिया है। कई मौसम विश्लेषकों का कहना है कि यह चक्रवात पश्चिमी पेनिनसुलर मलेशिया के तट पर लैंडफॉल करने वाला इतिहास का पहला चक्रवात बन सकता है। इससे पहले केवल टाइफून वमेई (2001) ही इस क्षेत्र में पहुंचा था। एक मौसम विशेषज्ञ ने X पर लिखा कि भले ही यह कम अवधि का हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इस स्तर का चक्रवात दर्ज होना वास्तव में ऐतिहासिक घटना है।