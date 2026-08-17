आज का मौसम 17 अगस्तः यूपी-दिल्ली समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुसीबत
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।
सावन का महीना है और पूरा उत्तर भारत इन दिनों बारिश से भीग रहा है। वैसे तो यह महीना रिमझिम बारिश के लिए जाना जाता है लेकिन मौसम विभाग ने कम से कम 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बारिश के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर घूमने जाने वालों को चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मछुआरों को गहरे समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है।
इन राज्यों में झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और असम में भारी बारिश का अनुमान है। इन राज्यों में बिजली गिरने की भी संभावना है।
यूपी-बिहार में तूफानी बारिश
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगरा, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, प्रतापगढ़, जौनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बरेली, मथुरा, बिनौर, बस्ती , लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
बिहार की बात करें तो राजधानी पटना के अलावा नालंदा, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, जहानाबाद, कटिहार, अररिया, लखीसराय, मुंगेर, समस्मतीपुर, मधुबिनी पूर्णिया में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम
राजधानी दिल्ली में भी 17 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते जलजमाव की समस्या हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजधानी के अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रह सकता है।
राजस्थान में भी बारिश
राजस्थान के भरतपु, अजमेर, चुरू, भीलवाड़ा, फलौदी, अलवर और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जैसलमेर और भीलवाड़ा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में जबलपुर, नर्मदापुरम, विदिशा, शहडोल, रायसेन, विदिशा, सिंगरौली, दमोह पन्ना, सिवनी, छतरपुर, रीवा, और नीमच में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
पहाड़ों पर आफत की बारिश
पहाड़ी राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के साथ ही बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। असम, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी, सोलन, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर और किन्नौर में 17 अगस्त को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़. टिहरी गढ़वाल, चंपावत और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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