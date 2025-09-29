बंगाल में आसमान से बरसने वाली है आफत? कई विभाग अलर्ट पर; ममता बनर्जी खुद कर रहीं निगरानी

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफानी बारिश हो सकती है।

पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना के बीच राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 1 अक्टूबर को राज्य के बड़े हिस्से में भारी से भारी बारिश हो सकती है। बारिश से राज्य में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभावित बारिश को देखते हुए आपातकालीन व्यवस्था करने का आदेश दिया है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद स्थिति पर करीबी नजर रख रही हैं।

कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी शुरू किया है जो कि एक आईएएस अधिकारी की निगरानी में काम कर रहा है। 26 सितंबर को ही कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया था। यह 7 अक्टूबर तक चलता रहेगा। बता दें कम मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश की वजह बन सकता है। 2 से 4 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 45 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा समुद्र में भी खतरा बना रहेगा। ऐसे मे मछुआरों को उत्तरी बंगाल की खाड़ी से दूर रहने की ही सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने ओडिशा में भी दशहरे के मौके पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण उभरने की संभावना है, जिसके प्रभाव से एक अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा।