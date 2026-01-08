Hindustan Hindi News
Amidst biting cold IMD has given some good news stating when temperatures will rise weather Updates UP Bihar Delhi NCR
कड़ाके की ठंड के बीच IMD ने दी गुड न्यूज; UP-बिहार में कब से बढ़ेगा तापमान, दूसरे राज्यों का भी हाल

कड़ाके की ठंड के बीच IMD ने दी गुड न्यूज; UP-बिहार में कब से बढ़ेगा तापमान, दूसरे राज्यों का भी हाल

संक्षेप:

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आठ से 11 जनवरी तक तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गरजने के साथ बारिश हो सकती है।

Jan 08, 2026 06:05 am IST
IMD Weather Updates Cold Wave: पहाड़ पर हो रही बर्फबारी और मैदानी राज्यों में चल रही हवाओं ने पारा को गिरा दिया है। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना झालना पड़ रहा है। बुधवार देर रात जारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, ओडिशा को छोड़कर बाकी उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व के राज्यों में अगले एक सप्ताह तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद से लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। वहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में अधिकतर स्थानों पर शीतलहर के आसार हैं। इसके बाद से राहत मिलने के आसार हैं।

यूपी में आज से राहत के आसार

उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन गुरुवार के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आठ जनवरी तक प्रदेश में ठंड यथावत रहेगी। इसके बाद कोहरे की तीव्रता में कमी आने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से कुछ राहत मिल सकती है। बताया कि बेहद घने कोहरे के कारण प्रदेश के मध्य हिस्सों में ‘शीत दिवस' जैसी स्थिति बनी हुई है।

हरियाणा-पंजाब में कंपा रही ठंड

हरियाणा और पंजाब में तेज ठंड पड़ रही है और कुछ हिस्सों में तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। हरियाणा के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहा। यही स्थिति पंजाब में भी रही। यहां भी कई जगहों पर तापमान पांच से कम दर्ज किया गया।

पूरी कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में

कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि न्यूनतम तापमान गुलमर्ग में -7.6, पहलगाम में -7.2, काजीगुंड में 0.1, कोकेरनाग में -2.3, कुपवाड़ा में -3.6 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 20 जनवरी तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है साथ ही आसमान में बादल छाए रह सकते हैं।

झारखंड में कड़ाके की ठंड का कहर

राज्य के लगभग सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। खूंटी, रांची, बोकारो, चाईबासा, डाल्टनगंज और लोहरदगा सहित कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक रहा। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए मौसम केंद्र ने ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आठ जनवरी से राज्य के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यह स्थिति 10 जनवरी तक बनी रह सकती है।

पश्चिम बंगाल में पांच दिन सताएगी सर्दी

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले तीन से पांच दिनों तक भीषण ठंड की स्थिति बने रहने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सुबह और दोपहर के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कोलकाता में अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा।

पंजाब में 13 तक स्कूलों की छुट्टियां

पंजाब में भीषण ठंड और धुंध की वजह से सरकार ने एक बार फिर स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। अब राज्य के सभी स्कूल 14 जनवरी से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियों बढ़ाने की घोषणा की जा रही है।

राजस्थान में घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

राजस्थान के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बुधवार सुबह भी अनेक इलाके घने कोहरे में रहे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार को सुबह बताया कि बीते चौबीस घंटे में राज्य में अनेक जगह घना कोहरा दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी घना कोहरा छाया रहा। राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी दिनों में अनेक जगह सुबह के समय घना कोहरा व शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। प्रशासन ने जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व सीकर सहित दर्जन भर से अधिक जिलों में स्कूलों में विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए शीतकालीन छुट्टियां बढ़ा दी हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Weather News

