होने वाली है बहुत भारी बारिश, UP में तेजी से बिगड़ेगा मौसम; 5 राज्यों में अलर्ट

IMD की तरफ से आज का यानी 19 अगस्त बुधवार का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गईं हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।

आज का मौसम कैसा रहेगा। IMD यानी भारत मौसम विभाग ने बुधवार 19 अगस्त के लिए पूर्वानुमान जारी क दिया है। विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश होने वाली है। साथ ही आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्य भीगने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में भी बारिश के आसार हैं।

उत्तर पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम IMD ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 अगस्त के बीच भयंकर बारिश होने वाली है। वहीं, उत्तराखंड में 20 से 24 अगस्त, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में 19 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 से 22 अगस्त के बीच, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 23 अगस्त, पूर्वी राजस्थान में 21-22 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19-20 अगस्त को बारिश के आसार हैं।

मध्य भारत का मौसम पश्चिम मध्य प्रदेश में 20-21 और 23 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जबकि, पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 और फिर 21 से 23 अगस्त के बीच ऐसा मौसम रह सकता है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 19 अगस्त को ऐसा मौसम रह सकता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 22 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19-20 अगस्त को बारिश हो सकती है।

पूर्वी भारत के ये राज्य भीगेंगे मौसम विभाग का कहना है कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 19 से 22 अगस्त और फिर 24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में 23-24 अगस्त, झारखंड में 19 अगस्त, बिहार में 19 अगस्त और फिर 21 से 23 अगस्त को भारी बारिश की संभावनाएं हैं। ओडिशा में 22 से 24 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं।

UP में पहले ही दिया था भारी बारिश का अलर्ट मंगलवार को मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी। मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार झारखंड के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है।