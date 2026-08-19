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होने वाली है बहुत भारी बारिश, UP में तेजी से बिगड़ेगा मौसम; 5 राज्यों में अलर्ट

By Nisarg Dixit
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IMD की तरफ से आज का यानी 19 अगस्त बुधवार का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गईं हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।

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उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट है। (PTI Photo/Manvender Vashist Lav)

आज का मौसम कैसा रहेगा। IMD यानी भारत मौसम विभाग ने बुधवार 19 अगस्त के लिए पूर्वानुमान जारी क दिया है। विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश होने वाली है। साथ ही आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्य भीगने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में भी बारिश के आसार हैं।

उत्तर पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम

IMD ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 अगस्त के बीच भयंकर बारिश होने वाली है। वहीं, उत्तराखंड में 20 से 24 अगस्त, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में 19 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 से 22 अगस्त के बीच, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 23 अगस्त, पूर्वी राजस्थान में 21-22 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19-20 अगस्त को बारिश के आसार हैं।

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मध्य भारत का मौसम

पश्चिम मध्य प्रदेश में 20-21 और 23 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जबकि, पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 और फिर 21 से 23 अगस्त के बीच ऐसा मौसम रह सकता है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 19 अगस्त को ऐसा मौसम रह सकता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 22 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19-20 अगस्त को बारिश हो सकती है।

पूर्वी भारत के ये राज्य भीगेंगे

मौसम विभाग का कहना है कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 19 से 22 अगस्त और फिर 24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में 23-24 अगस्त, झारखंड में 19 अगस्त, बिहार में 19 अगस्त और फिर 21 से 23 अगस्त को भारी बारिश की संभावनाएं हैं। ओडिशा में 22 से 24 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं।

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UP में पहले ही दिया था भारी बारिश का अलर्ट

मंगलवार को मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी। मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार झारखंड के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

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मौसम विभाग ने बताया कि 23 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशांबी, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, महोबा और हमीरपुर सहित कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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