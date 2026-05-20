भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी राहत, मॉनसून पर IMD ने दिया नया अपडेट; आज बिहार में बारिश

दिल्ली में मंगलवार को महीने में पहली बार लू महसूस की गई, जहां शुष्क हवाओं और चिलचिलाती धूप के चलते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तेज हवा चलने के आसार हैं। वहीं, IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत के पूर्वी, उत्तर पूर्व और दक्षिण हिस्सों में बुधवार को बारिश के आसार हैं। वहीं, संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मई के अंत तक दस्तक दे सकता है। ऐसे में भीषण गर्मी का सामना कर रहे राज्यों को अभी राहत के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।

कहां तक पहुंचा मॉनसून IMD ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है।

दिल्ली में चलेगी तेज हवा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 20 से 25 मई तक तेज सतही हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है। जम्मू और कश्मीर में 20 से 22 मई के बीच, उत्तराखंड में 22 और 23 मई और हिमाचल प्रदेश में 21 और 22 मई को हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार हैं।

दिल्ली में 45 डिग्री पार हुआ तापमान दिल्ली में मंगलवार को महीने में पहली बार लू महसूस की गई, जहां शुष्क हवाओं और चिलचिलाती धूप के चलते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लू तब चलती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है।

मौसम विभाग ने 25 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें शहर के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने बुधवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है।

बिहार में बारिश की संभावनाएं IMD का पूर्वानुमान है कि गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 20 से 23 मई, बिहार और झारखंड में 20 से 25 मई तक बारिश के आसार हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 से 25 मई, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 20 से 23 मई तक बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं।