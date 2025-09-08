उत्तराखंड में आज भी मौसम का कहर, देहरादून समेत इन जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका

Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी देहरादून समेत कई जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका है।

Aaj Ka Mausam Uttarakhand: उत्तराखंड में आसमानी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर महीने में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने सोमवार को राजधानी दून समेत चार जिलों पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज गर्जना की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि पूरे प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। उन्होंने कहा कि अलर्ट वाले जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते नदियों और नालों के जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका बनी रहेगी।

रविवार को खिली धूप, बढ़ा तापमान रविवार को राज्यभर में सुबह से धूप खिली रही। हालांकि शाम होते-होते कई इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। राजधानी देहरादून में दिनभर चटक धूप निकलने से पारा सामान्य से तीन डिग्री ऊपर 32.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

पंतनगर में तापमान 34.5 डिग्री, मुक्तेश्वर में 23.1 डिग्री और नई टिहरी में 25 डिग्री दर्ज किया गया। गर्माहट के बीच बीच-बीच में हुई हल्की बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी।