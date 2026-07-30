बन गया गहरे दबाव का क्षेत्र, होने वाली है बहुत भारी बारिश: UP से MP तक अलर्ट
मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आने वाले दिनों में जमकर भीगने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं, राजधानी दिल्ली में मौसम खुशनुमान रहेगा। पढ़ें वेदर रिपोर्ट।
लुका छिपी खेल रही मॉनसून की बारिश अब जल्द ही बड़ा सरप्राइज देने वाली है। खबर है कि मध्य भारत के ऊपर एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना रहा है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं, IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के कम से कम 8 राज्यों में झमाझम बारिश की संभावनाएं जताईं हैं। देर से एंट्री के बाद मॉनसून पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया था।
मौसम विभाग ने गुरुवार को जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से और उससे सटे आंतरिक ओडिशा पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है। पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान यह छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उससे सटे विदर्भ की ओर जा सकता है और कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है।
30 जुलाई का मौसम
IMD के अनुसार, 30 जुलाई से 4 अगस्त के तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 1 से 4 अगस्त तक जमकर बारिश हो सकती है। इस दौरान राजस्थान में गरज और चमक के साथ 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।
UP का मौसम कैसा रहेगा
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 2 से 4 अगस्त तक पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में भी उस दौरान ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान में 3 और 31 जुलाई को बारिश हो सकती है।
यहां होने वाली है बहुत भारी बारिश
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश की भी संभावनाएं जताई हैं। IMD की तरफ से गुरुवार को अपडेट दिया गया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 30 और 31 जुलाई को बहुत भारी बारिश हो सकती है। जबकि, उत्तराखंड में 30 जुलाई, पश्चिम राजस्थान में 1 अगस्त, पूर्वी राजस्थान में 1 अगस्त और पूर्वी राजस्थान में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ऐसा मौसम रहने के आसार हैं।
मध्य प्रदेश के पश्चिम इलाकों में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक तेज बारिश होगी। जबकि, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में 31 जुलाई और छत्तीसगढ़ में 30 जुलाई को ही ऐसा मौसम रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 4 अगस्त के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में 30 जुलाई यानी गुरुवार को ही भारी से बहुत भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है।
दिल्ली का मौसम
दिल्ली में गुरुवार को बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। IMD ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से लगभग एक डिग्री अधिक है। विभाग ने दिन भर आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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