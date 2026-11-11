हिमाचल से बिहार तक बारिश और तूफान का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी से नई आफत की आहट

Aaj Ka Mausam: आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में अगले 14-16 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Aaj Ka Mausam 11 November: मौसम विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए 11 से 16 नवंबर के दौरान बारिश, तेज हवाओं और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के मुताबिक, देश के पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलना वाला है। आईएमडी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में अगले 14-16 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 16 नवंबर तक और उत्तराखंड में 12-13 नवंबर को बारिश हो सकती है। पंजाब में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। 12 से 16 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 नवंबर तक लगातार तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। 14 नवंबर तक भारी बारिश के साथ 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड और सिक्किम में 12 नवंबर तक हल्की बारिश की बात कही है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर के लिए भी मौसम का अनुमान लगाया है। आईएमडी के मुताबिक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 नवंबर तक बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

बंगाल की खाड़ी से नई आफत की आहट इससे पहले मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर 13 नवंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। एक महीने से भी कम समय में ऐसा चौथी बार होगा जब यहां कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस प्रणाली के प्रभाव से तमिलनाडु भर में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक इसकी गति पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि यह चक्रवात अर्णब' और 'मुरासु' के बाद लगातार तीसरे चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और चेन्नई तथा उसके पड़ोसी जिलों सहित उत्तरी तमिलनाडु तट से टकरा सकता है।