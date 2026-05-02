बिहार से बंगाल तक आंधी-तूफान का अलर्ट, पंजाब-हरियाणा में भी 7 मई तक होगी बारिश
बिहार, झारखंड और ओडिशा में 5 मई तक आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बिहार और गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में 3-4 मई को 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से भीषण तूफान चलने की चेतावनी है।
IMD Weather Updates: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अगले 4-5 दिनों के दौरान भारत के लगभग सभी हिस्सों यानी कि उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में 2-5 मई, हिमाचल और उत्तराखंड में 3-7 मई तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 7 मई तक, जबकि उत्तर प्रदेश में 4-7 मई के दौरान गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। जम्मू-कश्मीर में 3 मई, हिमाचल प्रदेश में 3-4 मई और उत्तराखंड में 4-5 मई को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। असम और मेघालय में 2 और 3 मई को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी 7 मई तक भारी बारिश जारी रह सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों तक व्यापक बारिश की संभावना है। 2 मई को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
बिहार-झारखंड के मौसम का हाल?
बिहार, झारखंड और ओडिशा में 5 मई तक आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बिहार और गंगा से सटे पश्चिम बंगाल में 3-4 मई को 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से भीषण तूफान चलने की चेतावनी है। आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश और 30-50 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ में 3-4 मई को तेज आंधी आ सकती है।
दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 5 मई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल और तमिलनाडु में 2 से 4 मई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में 4-5 मई को 70 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
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