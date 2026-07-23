Aaj Ka Mausam: महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली NCR से UP और बिहार तक होगी बारिश; कल बंद रहेंगे स्कूल?
Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 23 से 28 जुलाई के दौरान भारी बारिश, बिजली कड़कने और 30-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।
Aaj Ka Mausam 23 July: अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं और उत्तर भारत में बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण देश के कई राज्यों में मॉनसून बेहद सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और आसपास के तटीय इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर जैसे इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश के साथ 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ-साथ नासिक और सतारा के घाट क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। अगर बारिश ने रफ्तार पकड़ी तो कल कई इलाकों में स्कूल बंद रखने के भी आदेश दिए जा सकते हैं।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 23 से 28 जुलाई के दौरान भारी बारिश, बिजली कड़कने और 30-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27-28 जुलाई को बारिश होने की प्रबल संभावना है। 23 जुलाई को भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम व पूर्व उत्तर प्रदेश में 26 से 28 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान है।
पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 23 से 26 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम और पूर्व मध्य प्रदेश में 23 से 25 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल और ओडिशा में अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक, अंडमान-निकोबार, गंगा तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में 23 से 26 जुलाई के दौरान 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का अनुमान है। वहीं, बिहार की बात करें तो यहां 23 जुलाई और 27-28 जुलाई के दौरान कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
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