आज का मौसम, 31 मई: रविवार को गर्मी से राहत; इन इलाकों में होगी बारिश, आंधी-तूफान की आशंका
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में बादल छाए रहने, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। राजस्थान में धूलभरी आंधी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं।
रविवार को देश के कई हिस्सों में बारिश होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज अधिकांश इलाकों में मौसम सक्रिय रहेगा। उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और मध्य भारत में गरज-चमक, तेज हवाओं और कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव से मौसम में अस्थिरता बनी हुई है।
उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में बादल छाए रहने, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। राजस्थान में धूलभरी आंधी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा व पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। दिल्ली-एनसीआर में शाम या रात के समय हल्की बारिश, बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।
बिहार और बंगाल में कैसा मौसम
पूर्वी और मध्य भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में गरज-चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।
आज इन राज्यों में होगी बारिश
दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसून-पूर्व गतिविधियां तेज रहेंगी। केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र उग्र रहने की संभावना के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
असम और अरुणाचल के मौसम का हाल
पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। इस तरह 31 मई को देश के बड़े हिस्से में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और स्थानीय तूफानों के कारण लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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