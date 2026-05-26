आज का मौसम, 26 मई: भीषण गर्मी में राहत भरी खबर, मंगलवार को इन राज्यों में होगी बारिश
मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में सीवियर हीट वेव संभव है। अधिकतम तापमान 43-46 डिग्री तक पहुंच सकता है।
मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम मिलाजुला रहेगा। IMD की प्रेस रिलीज के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। कई जगहों पर अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का काफी असर महसूस होगा। पंजाब और हरियाणा में 26-27 मई को गंभीर हीट वेव के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान में पश्चिमी भागों में गर्मी सबसे अधिक तीव्र रहेगी। इन क्षेत्रों में दिन के समय धूप तेज रहेगी और रातें भी गर्म रहेंगी।
मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में सीवियर हीट वेव संभव है। अधिकतम तापमान 43-46 डिग्री तक पहुंच सकता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। इन राज्यों में दिनभर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का अनुभव होगा, जबकि कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या आंधी की संभावना भी है। किसानों और आम लोगों को लू से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए।
दक्षिण भारत में बारिश के आसार
केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही गरज, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु और केरल में 25-26 मई को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चक्रवात (50-70 किमी प्रति घंटे की हवाएं) संभव हैं। इन राज्यों में तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित रहेगा लेकिन नमी के कारण उमस बढ़ेगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। असम-मेघालय में 26-27 मई के दौरान बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश और आंधी का दौर रहेगा। इन क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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