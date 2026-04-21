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आज का मौसम, 21 अप्रैल: बारिश दिलाएगी भीषण गर्मी से राहत; कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

Apr 21, 2026 08:04 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम बदलने का अनुमान है। यहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चल सकती है। बिहार में कुछ जगहों पर 70 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं।

आज का मौसम, 21 अप्रैल: बारिश दिलाएगी भीषण गर्मी से राहत; कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

21 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अनुमान है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में मौसम बदलने का अनुमान जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग, आईएमडी के मुताबिक कई राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है।

पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम बदल सकता है। यहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चल सकती है। बिहार में 21 से 25 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं ओडिशा में आज हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के तेज हवाएं चलने जा अनुमान है।

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पूर्वोत्तर में बारिश का अनुमान

पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 20 से 24 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

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MP, छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल

मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल को, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 20 और 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं।

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दक्षिण भारत में भी बदलेगा मौसम

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी 20 से 24 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने जा अनुमान है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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