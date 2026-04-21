आज का मौसम, 21 अप्रैल: बारिश दिलाएगी भीषण गर्मी से राहत; कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम बदलने का अनुमान है। यहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चल सकती है। बिहार में कुछ जगहों पर 70 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं।

21 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का अनुमान है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में मौसम बदलने का अनुमान जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग, आईएमडी के मुताबिक कई राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है।

पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम बदल सकता है। यहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चल सकती है। बिहार में 21 से 25 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं ओडिशा में आज हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के तेज हवाएं चलने जा अनुमान है।

पूर्वोत्तर में बारिश का अनुमान पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 20 से 24 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है।

MP, छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल को, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 20 और 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं।