सावधान! आज 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा तूफान, आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां तक पहुंचा मॉनसून?

यूपी में 11 और 12 जून को मौसम का डरवाना रूप दिख सकता है। 11 जून को तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मॉनसून ने भी रफ्तार पकड़ ली है।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को मौसम का रौद्र रूप दिखने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक एक तरफ जहां मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों को कवर लिया है, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के कई राज्यों लिए अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

80 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के राज्यों को 11 और 12 जून को राहत मिलने वाली है। IMD के मुताबिक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 जून तक बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पूरे उत्तर पश्चिम भारत में 11 और 12 जून को इन राज्यों में 40 से लेकर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि और धूलभरी आंधी का भी अलर्ट है। यूपी में 11 और 12 जून को मौसम का रौद्र रूप दिखेगा। इस दौरान यहां 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है।

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो 11 और 12 जून को इन राज्यों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आएगा। बिहार में 11 से 13 जून के बीच, जबकि ओडिशा और झारखंड में 12-13 जून को भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ रीजन में 11 से 16 जून के बीच छिटपुट बारिश का अनुमान है। वहीं 11 से जून के बीच तूफान और आंधी का भी अलर्ट है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 और 12 जून को भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर भी ओलावृष्टि और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है।

पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून सक्रीय इस बीच पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अरुणाचल प्रदेश में 11 से 13 जून और असम-मेघालय में 11 से 14 जून के बीच अत्यधिक बारिश' का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दक्षिण में भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। 11-12 जून को केरल और कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी 11-12 जून को भारी बारिश होगी।