आज का मौसम, 28 मई: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, बिहार-यूपी में बदलेगा वेदर; IMD अपडेट

देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज ( 28 मई) कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान अधिकतम बना हुआ है, हालांकि आज कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने की उम्मीद है, और कई जगहों तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश में नौतपा के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। IMD की माने तो लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, हालांकि शाम या रात के समय कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का खतरा है, जबकि पूर्वी भाग में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवाओं के साथ आंधी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

बिहार में बारिश-आंधी का अलर्ट बिहार में अगले दो दिनों तक मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी देहरादून मौसम केंद्र ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राज्य के शेष जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक है। पिलानी में 47 डिग्री, बीकानेर में 46.6 डिग्री, चुरू और जैसलमेर में 46.4 डिग्री, फलोदी में 46.2 डिग्री तथा कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग की माने तो आज भी इन जिलों में मौसम की स्थित ऐसी ही रहेगी। इसके अलावे कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है।