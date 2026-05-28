आज का मौसम, 28 मई: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद, बिहार-यूपी में बदलेगा वेदर; IMD अपडेट
देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज ( 28 मई) कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान अधिकतम बना हुआ है, हालांकि आज कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने की उम्मीद है, और कई जगहों तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश में नौतपा के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। IMD की माने तो लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, हालांकि शाम या रात के समय कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का खतरा है, जबकि पूर्वी भाग में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवाओं के साथ आंधी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।
बिहार में बारिश-आंधी का अलर्ट
बिहार में अगले दो दिनों तक मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी
देहरादून मौसम केंद्र ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राज्य के शेष जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक है। पिलानी में 47 डिग्री, बीकानेर में 46.6 डिग्री, चुरू और जैसलमेर में 46.4 डिग्री, फलोदी में 46.2 डिग्री तथा कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग की माने तो आज भी इन जिलों में मौसम की स्थित ऐसी ही रहेगी। इसके अलावे कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है।
मानसून को लेकर क्या है अपडेट?
मौसम विभाग की माने तो केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रवेश नहीं किया है। हालांकि, मानसून अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले अनुमान जताया था कि मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ दिनों की देरी हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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