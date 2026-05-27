आज का मौसम, 27 मई: IMD ने दी राहत भरी खबर, भीषण गर्मी के बीच बुधवार को बरसेंगे बदरा
पूर्वी और मध्य भारत में बुधवार को मौसम मिलाजुला रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चलेंगी।
27 मई को उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान ऊंचा रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। इन राज्यों में लू चलने के साथ ही गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियां भी संभव हैं। किसानों और आम लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए।
पूर्वी और मध्य भारत में बुधवार को मौसम मिलाजुला रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, जहां तापमान 44-46 डिग्री तक पहुंच सकता है। इन क्षेत्रों में बारिश से कुछ राहत मिलेगी लेकिन लू का असर अभी भी बना रहेगा।
हल्की से मध्यम बारिश के आसार
उत्तर-पूर्व भारत में अच्छी बारिश होने वाली है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (40-50 किलोमीटर प्रति घंटे) चलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी संभव है। इन राज्यों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन नमी के कारण मौसम उमस भरा रहेगा।
केरल और तमिलनाडु में भी होगी बरसात
दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसून की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। केरल और लक्षद्वीप में व्यापक बारिश के साथ गरज-चमक होगी। तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में छिटपुट बारिश होगी। इस दौरान 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ओले भी गिरने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में उमस और गरम हवा का माहौल रहेगा।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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