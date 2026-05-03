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आज का मौसमः पश्चिमी विक्षोभ ला रहा आंधी-तूफान, दिल्ली से लेकर बिहार तक झमाझम बारिश

May 03, 2026 08:29 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मई के महीन में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश से तापमान सामान्य से कम रहेगा। 

आज का मौसमः पश्चिमी विक्षोभ ला रहा आंधी-तूफान, दिल्ली से लेकर बिहार तक झमाझम बारिश

मई के महीने में जहां लू लोगों के परेशान कर देती थी वहीं इस बार मौसम का मिजाज ही बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक झमाझम बारिश की वजह से तापमान सामन्य से कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से उत्तर, पश्चिम मध्य भारत में आंधी के साथ बारिश हो रही है। रबी की फसल भी लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में किसानों को भी इस बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं है।

राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा हवा की रफ्तार 50 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है। दिल्ली में दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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पहाड़ी इलाकों में बारिश

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से अगले तीन दिन पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, देहरूदून और उधम सिंह जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। 5 मई को चमोली, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश का अनुमान है।6 मई तक हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है।

यूपी में बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 3 और 4 मई के बाद 7 मई को भी बारिश की उम्मीद जताई गई है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में 3 और 4 मई को बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। अगले तीन दिनों तक रुक-रुककर बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा।

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राजस्थान में भी 4 मई को मौसम करवट ले सकता है। 4 मई को यहां धूलभरी आंधी आ सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड में 4 से 6 मई के बीच मौसम करवट ले सकता है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 3 और 4 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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