आसमान से आ रही राहत और आफत! 17 राज्यों में तूफान का अलर्ट; आपके शहर कब पहुंचेगा मॉनसून

Aaj 6 June ka Mausam Alert IMD Update 2026: देश में मॉनसून की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में 90kmph की रफ्तार से आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Aaj ka Mausam Kaisa Rahega: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रहे उत्तर और मध्य भारत के लिए राहत की बूंदें आखिरकार गिरनी शुरू हो गई हैं। वहीं, दक्षिण भारत में मॉनसून ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, आने वाले 13 से 24 घंटों के भीतर देश के मौसम में बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां केरल में मॉनसून की मूसलाधार बारिश रफ्तार पकड़ रही है, वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 17 राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले खतरनाक तूफान, आंधी और भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है।

मॉनसून की चाल: कहां पहुंचा, कब कहां पहुंचेगा? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी की गई ताजा प्रेस रिलीज और बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 4 जून 2026 को केरल में दस्तक दे दी थी और अब यह बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। मॉनसून ने केरल के लगभग सभी हिस्सों को कवर कर लिया है और अब यह तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है।

वर्तमान स्थिति: 6 जून 2026 तक मॉनसून केरल और लक्षद्वीप को पूरी तरह कवर करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, और गोवा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई नए हिस्सों तक पहुंच गया है।

आगे का अनुमान: मौसम विभाग के अनुसार, परिस्थितियाँ बेहद अनुकूल बनी हुई हैं। यह जल्द ही आंध्र प्रदेश, पूरे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, त्रिपुरा आदि) को अपने आगोश में ले लेगा। अगले 7 दिनों तक केरल और कर्नाटक में कई जगहों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक की 'अति भारी' बारिश की चेतावनी दी गई है।

19 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट IMD ने चेतावनी दी है कि एक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के सक्रिय होने के कारण देश के 19 राज्यों में मौसम बिगड़ेगा। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात (बिजली गिरने) की भी आशंका है।

प्रभावित होने वाले मुख्य राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से वज्रपात (बिजली गिरने) की बड़ी आशंका जताई गई है।

राज्यवार मौसम का विस्तृत ब्योरा 6-7 जून और 11 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब में; 6 जून और 11 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 6 जून और 10-11 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 6-7 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; 6-11 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में; 7-11 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर-ल‌द्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; और 6-11 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 5-6 जून और 11 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब में; 6 जून को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना

दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे लोगों को लू से बड़ी राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा? यूपी में अगले दो दिनों (6 से 7 जून) तक मौसम सुहावना रहेगा। पश्चिमी और मध्य यूपी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। हवा की रफ्तार 70 से 80 किमी/घंटा तक हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और उन्नाव समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है।

बिहार का मौसम कैसा रहेगा? बिहार के कई जिलों में 6 जून तक बारिश की संभावना है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और किशनगंज आदि। बारिश के दौरान कई जगहों पर तेज आंधी चल सकती है। पटना का अधिकतम तापमान गिरकर 39 डिग्री के आसपास आ गया है।

झारखंड का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने 6 जून तक झारखंड में भारी बारिश और 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर (टाटानगर), दुमका और पलामू। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर) पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं (50-60 किमी/घंटा) के साथ बारिश और बड़े ओले गिरने की चेतावनी है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पूर्वोत्तर भारत का मौसम कैसा रहेगा? असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 और 7 जून को 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। 6 से 11 जनू के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में काफी भारी बारिश की संभावना है। 6-11 जनू के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, में छिटपुट बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत का मौसम कैसा रहेगा? केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में मॉनसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश हो रही है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।