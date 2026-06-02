आज का मौसम, 2 जून: मंगलवार को गर्मी से राहत; इन इलाकों में होगी बारिश, IMD ने क्या बताया

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

भारत में 2 जून को मौसम का मिजाज काफी मिलाजुला रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति अभी धीमी बनी हुई है, लेकिन इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। दूसरी ओर, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं।

उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत मानसूनी गतिविधियों के लिए अनुकूल बना हुआ है, जिसके कारण यहां सामान्य से बेहतर वर्षा देखने को मिल सकती है।

केरल और कर्नाटक के मौसम का हाल दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में मानसूनी प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है।