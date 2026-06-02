आज का मौसम, 2 जून: मंगलवार को गर्मी से राहत; इन इलाकों में होगी बारिश, IMD ने क्या बताया
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।
भारत में 2 जून को मौसम का मिजाज काफी मिलाजुला रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति अभी धीमी बनी हुई है, लेकिन इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। दूसरी ओर, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं।
उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।
बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत मानसूनी गतिविधियों के लिए अनुकूल बना हुआ है, जिसके कारण यहां सामान्य से बेहतर वर्षा देखने को मिल सकती है।
केरल और कर्नाटक के मौसम का हाल
दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में मानसूनी प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होगी बारिश
मध्य और पश्चिम भारत में मौसम मिश्रित रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रहेगा। जून महीने के लिए IMD ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी और हीटवेव के दिन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की आवश्यकता होगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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