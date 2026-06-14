आज का मौसम, 14 जून: छतरी निकालकर तैयार हो जाइए; रविवार को होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं
दक्षिण भारत में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। केरल, कर्नाटक और गोवा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
रविवार को देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों और दक्षिण-पश्चिम तटीय राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना अधिक है। कुछ पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण निचले इलाकों में जलभराव व भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
पूर्वी भारत में मौसम अस्थिर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत के कुछ भागों, विशेषकर मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रह सकता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के आसार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
रविवार को इन इलाकों में होगी बारिश
दक्षिण भारत में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। केरल, कर्नाटक और गोवा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में छिटपुट बारिश तथा तेज हवाओं के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण-पश्चिम तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना सबसे अधिक है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम बदला-बदला रह सकता है। लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
जानिए यूपी के मौसम का हाल
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक 67.6 मिलीमीटर वर्षा कानपुर शहर में दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, कानपुर के बाद सीतापुर के भटपुरवाघाट में 44.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। कानपुर आईएएफ और कानपुर ऑब्जर्वेटरी में क्रमशः 42 मिलीमीटर और 38.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य के लिए जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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