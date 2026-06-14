आज का मौसम, 14 जून: छतरी निकालकर तैयार हो जाइए; रविवार को होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

दक्षिण भारत में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। केरल, कर्नाटक और गोवा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

रविवार को देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों और दक्षिण-पश्चिम तटीय राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना अधिक है। कुछ पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण निचले इलाकों में जलभराव व भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

पूर्वी भारत में मौसम अस्थिर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत के कुछ भागों, विशेषकर मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रह सकता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के आसार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

रविवार को इन इलाकों में होगी बारिश दक्षिण भारत में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। केरल, कर्नाटक और गोवा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में छिटपुट बारिश तथा तेज हवाओं के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण-पश्चिम तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना सबसे अधिक है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम बदला-बदला रह सकता है। लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।