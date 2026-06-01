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आज का मौसम, 1 जून: सोमवार को इन इलाकों में बरसेंगे बदरा, बिजली गिरने की भी आशंका

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर-पूर्व भारत में 1 जून को मौसम मुख्य रूप से बारिश वाला रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। 

आज का मौसम, 1 जून: सोमवार को इन इलाकों में बरसेंगे बदरा, बिजली गिरने की भी आशंका

1 जून को देश के कई हिस्सों में मानसून की प्रगति के साथ मौसम सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर-पूर्व भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी बारिश की संभावना है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज आंधी-बौछारें और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। गर्मी की लहर अब देश से लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

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उत्तर-पूर्व भारत में 1 जून को मौसम मुख्य रूप से बारिश वाला रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। असम और मेघालय में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज की जा सकती हैं। यह क्षेत्र मानसून की उन्नति से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला है।

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तमिलनाडु और केरल में होगी बारिश

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तेलंगाना में 1 जून को छिटपुट से व्यापक बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं (50-70 किलोमीटर प्रति घंटे) संभव हैं। कोस्टल कर्नाटक और रायलसीमा में भी आंधी-बारिश का दौर रहेगा। इन राज्यों में मानसून की शुरुआती गतिविधियां कृषि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

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बिहार, झारखंड के मौसम का हाल

पूर्वी और मध्य भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक और 40-80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में चक्रवात (60-80 किलोमीटर प्रति घंटे) की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बारिश, आंधी और ओले पड़ने की आशंका है। राजस्थान में 70-90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं दर्ज की जा सकती हैं।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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