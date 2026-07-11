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आज का मौसम: IMD ने जारी किया मॉनसून का हाई अलर्ट, बिहार-यूपी सहित 22 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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Aaj Ka Mausam: पूर्वोत्तर राज्य इस पूरे सप्ताह देश के सबसे गीले क्षेत्रों में बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

आज का मौसम: IMD ने जारी किया मॉनसून का हाई अलर्ट, बिहार-यूपी सहित 22 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

Aaj Ka Mausam 11 July: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के एक बड़े हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अत्यधिक सक्रिय होने का अनुमान जताते हुए अगले एक सप्ताह के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, देश के उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के कई संवेदनशील जिलों में अचानक बाढ़ आने की संभावना जताई गई है।

आईएमडी के द्वारा 11 जुलाई को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, एक सक्रिय मॉनसून ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और कई चक्रवातीय परिसंचरणों के प्रभाव के कारण देश में 16 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन उससे जुड़ा चक्रवातीय सिस्टम अभी भी गंगा के मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित कर रहा है।

मॉनसून का सबसे सक्रिय दौर

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत इस दौरान मॉनसून के सबसे सक्रिय चरण का गवाह बनेगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले कई दिनों तक बादलों का डेरा रहेगा।

आईएमडी ने अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। जम्मू-कश्मीर में 11 और 12 जुलाई, हिमाचल प्रदेश में 11 से 15 जुलाई उत्तराखंड में 11 से 16 जुलाई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11 से 13 जुलाई उत्तर प्रदेश में 11 से 14 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका

मध्य भारत में भी मॉनसून की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 14 से 16 जुलाई और छत्तीसगढ़ में 13 से 16 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में सक्रिय मॉनसून के कारण व्यापक वर्षा जारी रहेगी। आईएमडी ने 11 जुलाई को बिहार और 11-12 जुलाई पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसकी वजह से कई संवेदनशील जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

सबसे ज्यादा कहां होगी बारिश

पूर्वोत्तर राज्य इस पूरे सप्ताह देश के सबसे गीले क्षेत्रों में बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय और अन्य नागालैंड-मणिपुर क्षेत्रों में 11 जुलाई को बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए एक विशेष चेतावनी जारी की है। अलमोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में अचानक बाढ़ आने की संभावना प्रबल है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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