सावधान! 40 डिग्री के पार जाएगा तापमान, 12 राज्यों में लू का अलर्ट; कब से होगी बारिश?
पहाड़ी राज्यों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 16 अप्रैल की रात से एक ताजा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 16 से 19 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मध्यम बारिश हो सकती है।
Aaj ka Mausam 19 April: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि वर्तमान में किसी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के नहीं होने के कारण देशभर में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान 40°C के स्तर को पार कर जाएगा। इससे मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में लू (Heatwave) के हालात बन सकते हैं। उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 42°C तक पहुंच सकता है। बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला और कर्नाटक के कलबुर्गी में देश का सबसे अधिक तापमान 44°C दर्ज किया गया।
उत्तर-पश्चिम भारत में 16 से 18 अप्रैल के बीच तापमान में 3-4°C की बढ़त देखी जाएगी, जबकि मध्य भारत में 20 अप्रैल तक पारा 2-3°C और चढ़ सकता है।
किन राज्यों में लू का अलर्ट?
मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में लू और अत्यधिक उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस सप्ताह भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गर्मी के साथ-साथ उमस लोगों को बेहाल करेगी।
केवल पहाड़ों पर राहत
पहाड़ी राज्यों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 16 अप्रैल की रात से एक ताजा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 16 से 19 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मध्यम बारिश हो सकती है।
हिमाचल का कैसा रहेगा मौसम
17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि, इस विक्षोभ का मैदानी इलाकों के तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
उत्तर-पूर्व भारत में भी चढ़ेगा पारा
केवल उत्तर और मध्य भारत ही नहीं, बल्कि उत्तर-पूर्व भारत में भी 16 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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