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सावधान! 40 डिग्री के पार जाएगा तापमान, 12 राज्यों में लू का अलर्ट; कब से होगी बारिश?

Apr 16, 2026 07:26 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पहाड़ी राज्यों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 16 अप्रैल की रात से एक ताजा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 16 से 19 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मध्यम बारिश हो सकती है।

सावधान! 40 डिग्री के पार जाएगा तापमान, 12 राज्यों में लू का अलर्ट; कब से होगी बारिश?

Aaj ka Mausam 19 April: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि वर्तमान में किसी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के नहीं होने के कारण देशभर में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान 40°C के स्तर को पार कर जाएगा। इससे मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में लू (Heatwave) के हालात बन सकते हैं। उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 42°C तक पहुंच सकता है। बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला और कर्नाटक के कलबुर्गी में देश का सबसे अधिक तापमान 44°C दर्ज किया गया।

उत्तर-पश्चिम भारत में 16 से 18 अप्रैल के बीच तापमान में 3-4°C की बढ़त देखी जाएगी, जबकि मध्य भारत में 20 अप्रैल तक पारा 2-3°C और चढ़ सकता है।

किन राज्यों में लू का अलर्ट?

मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में लू और अत्यधिक उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस सप्ताह भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गर्मी के साथ-साथ उमस लोगों को बेहाल करेगी।

केवल पहाड़ों पर राहत

पहाड़ी राज्यों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 16 अप्रैल की रात से एक ताजा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 16 से 19 अप्रैल के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मध्यम बारिश हो सकती है।

हिमाचल का कैसा रहेगा मौसम

17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। हालांकि, इस विक्षोभ का मैदानी इलाकों के तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

उत्तर-पूर्व भारत में भी चढ़ेगा पारा

केवल उत्तर और मध्य भारत ही नहीं, बल्कि उत्तर-पूर्व भारत में भी 16 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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