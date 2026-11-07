बदल गया मौसम, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश; दिवाली पर कैसा रहेगा यूपी-बिहार का मौसम?

7 नवंबर 2026 का मौसम अपडेट: दिल्ली-NCR में सुबह कोहरा और दिन में साफ आसमान रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। जानें IMD का ताजा पूर्वानुमान।

दिल्ली-NCR में सुबह कोहरे की दस्तक, दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें आज का मौसम (ANI Photo)

7 नवंबर 2026 का मौसम अपडेट: देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने चिंता बढ़ा दी है तो कहीं सुबह के समय कोहरा और धुंध दस्तक देने लगी है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश त्योहार का रंग फीका करेगी या लोगों को साफ आसमान के बीच दिवाली मनाने का मौका मिलेगा? आइए जानते हैं देशभर के मौसम का ताजा हाल।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा आज मौसम? दिल्ली-एनसीआर में शनिवार, 7 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध परेशान कर सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है।

सुबह उत्तर-पश्चिमी दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दोपहर में इनकी गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। शाम और रात के समय हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी हो सकती है। फिलहाल दिल्ली में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।

आने वाले दिनों में सुबह की धुंध और कोहरे का असर बढ़ सकता है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 नवंबर को भी हल्का कोहरा और 9 नवंबर को कई स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसे में सुबह जल्दी यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

दक्षिण भारत में बारिश का जोर, तीन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी उत्तर भारत में जहां मौसम शुष्क रहने वाला है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 7 से 10 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और माहे में 8 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 7 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन यहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी 8 नवंबर तक ऐसे मौसमी हालात बने रहने की संभावना है।

इन राज्यों में भी बारिश और आंधी का अनुमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिण भारत के अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

ओडिशा: 7 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 6 नवंबर को यहां गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अनुमान था।

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह: 7 नवंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 8 से 12 नवंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़कर व्यापक हो सकती हैं। 9 से 11 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है।

असम और मेघालय: 8 नवंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। 10 और 11 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

अरुणाचल प्रदेश: 9 से 12 नवंबर के बीच बारिश की संभावना है। 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट है।

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा: 7 से 12 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। 9 से 11 नवंबर के बीच भारी बारिश की आशंका है।

पश्चिम बंगाल और झारखंड: 9 नवंबर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने का अनुमान है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 9 से 12 नवंबर और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 9 से 11 नवंबर तक बारिश हो सकती है।

यूपी-बिहार में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए दिवाली पर मौसम को लेकर राहत की खबर है। दोनों राज्यों में 7-8 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 7 से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। लखनऊ में दिवाली के दिन सुबह हल्की धुंध के बाद आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, बिहार में भी दिवाली पर बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। पटना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर दिख सकता है। बिहार में 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन दिवाली के दिन मौसम त्योहार के जश्न में खलल डालता नजर नहीं आ रहा है।

उत्तर भारत में कब बदलेगा मौसम? फिलहाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की कोई बड़ी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 7 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। उत्तराखंड में 8 और 9 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 10 नवंबर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 से 12 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

जम्मू-कश्मीर और आसपास के इलाकों में 12 नवंबर को भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा 10 से 12 नवंबर के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम में बदलाव की क्या है वजह? मौसम में इस बदलाव के पीछे कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। मौसम विभाग की 6 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर से केरल के आसपास होते हुए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर पूर्वी हवाओं का एक ट्रफ बना हुआ है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में नमी और बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं।

इसके अलावा पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर असम के ऊपर निचले क्षोभमंडल में दो चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बदलाव के लिए 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है।

बारिश और तेज हवाओं को लेकर IMD की सलाह मौसम विभाग ने भारी बारिश और गरज-चमक की आशंका वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मिट्टी खिसकने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं।